VIDEO. Il est plus facile d'accéder au logement quand on s'appelle Sébastien que Mohamed

Les chercheurs du département Travail, emploi et politique publique (TEPP) du CNRS ont présenté, le 15 décembre 2017, les résultats du projet Dalton. Il s’agit du plus grand testing réalisé dans 50 villes françaises sur l’accès au logement locatif. De faux candidats – Kevin Durand, Mohamed Chettouh, Sébastien Petit et Désiré Sambou – ont répondu à plus de 5 000 annonces locatives en envoyant le même message : "Madame, Monsieur, l’appartement que vous proposez correspond à ce que je recherche. Serait-il possible de le visiter ? Pour le dossier de location, pouvez-vous me donner la liste des pièces demandées." Pourtant, pour 83% des annonces, les réponses ont été différentes.

Des villes plus discriminatoires que d’autres

Les résultats ont révélé que les candidats a priori d’origines maghrébines ont 27% de chance en moins d’avoir une réponse de l’agence, et 45% de chance en moins d’avoir une réponse d’un particulier, que le candidat a priori d’origine "française". Selon les villes, les discriminations varient. A Perpignan, Limoges ou Avignon, il sera plus difficile pour un candidat d’origine maghrébine d’accéder au logement qu’à Nice, Paris ou Poitiers.

Ce n’est pas la première fois que la discrimination dans l’accès au logement est pointée du doigt. En 2016, l’agence Laforêt des Lilas avait été épinglée pour une annonce limite concernant la sélection des locataires : "Nationalité française obligatoire, pas de Noir (…)." Depuis, la Ville de Paris et les agences ont mis en place une charte pour enrayer les pratiques discriminatoires dans l’accès au logement privé. A quand la fin des discriminations dans l’accès au logement locatif ?