Vacances : la Costa Brava est-elle trop bétonnée ?

Ils ont poussé sur les plages il y a 60 ans. Sur la Costa Brava, les immeubles font aujourd'hui partie de la carte postale. Malgré l'horizon saturé, la pression immobilière est toujours forte. 10 000 projets pourraient voir le jour prochainement. Vladislava Dvoruk est russe. Cela fait 10 ans qu'elle est agent immobilier dans cette station balnéaire. Elle veut nous montrer le prochain chantier qu'elle va superviser.

La spéculation immobilière est toujours plus forte

"On va faire construire un immeuble de six étages. On mettra une piscine sur le toit. Ce sera un projet très rentable, car il n'y a pas plus d'espaces disponibles pour construire ce genre d'immeubles. Des terrains manquent, donc les prix augmenteront automatiquement dans quelques années", explique l'agent immobilier. Après des années de crise économique, la spéculation immobilière est de retour sur les plages. Elle touche même des secteurs qui étaient épargnés. Les associations écologistes réclament que les autorités catalanes aillent plus loin, en achetant des terrains près des côtes pour empêcher les constructions.

