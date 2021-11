Immobilier : les prix s’envolent le long des littoraux

Les prix de l’immobilier sont en hausse le long des littoraux en France. Par conséquent, de nombreux habitants ne parviennent plus à se loger. Les locations saisonnières se multiplient, et les biens deviennent de plus en plus rares. Cela s’explique notamment par l’arrivée de certains salariés cherchant à télétravailler depuis les régions littorales très attractives. À Bayonne (Pyrénées-Atlantique) samedi 20 novembre, certains habitants ont défilé dans la rue pour exprimer leur mécontentement.

Lutter contre la spéculation immobilière

En cinq ans, les prix de l’immobilier ont augmenté de 16% dans la Normandie, de 26% en Nouvelle-Aquitaine et de 29% en Bretagne. Dans la Manche, à Granville, le maire (DVG) Gilles Ménard tente de lutter contre la spéculation immobilière. "Il y a des investisseurs aujourd’hui qui achètent des lots entiers d’immeubles pour en faire des appartements exclusivement consacrés à la location touristique. Donc le fait d’imposer des quotas permettrait de réguler certaines choses", déclare-t-il. De nombreuses communes aimeraient être reconnues comme zone tendue afin de pouvoir encadrer et limiter les locations touristiques de courte durée.