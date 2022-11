Immobilier : le crédit multiligne, une solution contre la hausse des prix

FRANCE 2

Devenir propriétaire devient de plus en plus cher. Les taux d’intérêts ont augmenté et les courtiers sont obligés de trouver des solutions pour aider les potentiels acheteurs. Ainsi, les crédits multilignes, pourtant très peu connus, ont le vent en poupe. Le crédit multilignes permet de souscrire à plusieurs crédits à des taux d’intérêts et à une durée différente. "Il y a un prêt qui est moins cher du fait que la durée est plus courte et du coup le taux est moins important", indique Nicolas Mazens, courtier en prêts immobiliers.



Une grosse économie

Pour les souscripteurs de ce type de crédits, la somme économisée peut s’avérer très importante. "On économise plus de 6 000 euros sur un bien dont la valeur totale est de 220 000 euros donc ça n’est pas neutre", rapporte Philippe Cantegreil, un futur propriétaire. Toutefois, tous les acheteurs n’ont pas la possibilité de pouvoir bénéficier d’une telle forme de crédits. "C’est une solution qui prend beaucoup de temps au banquier ", révèle Maxime Chipoy, un expert en finance.