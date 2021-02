Immobilier : quelles perspectives pour 2021 ?

En France, et notamment à Paris, le nombre de transactions immobilières est à la baisse. Dans la capitale, elles ont chuté de 18% en 2020. En 2021, la tendance se confirme, avec cette fois une baisse des prix dans toutes les villes qui avaient connu une inflation ces dernières années, comme Paris, Lyon (Rhône), Marseille (Bouches-du-Rhône) ou Bordeaux (Gironde). L'immobilier suit l'évolution de la crise économique liée au Covid : les acquéreurs sont de moins en moins nombreux.

Les ménages "fragilisés" par la crise économique

"On a d'abord des ménages qui, pour beaucoup d'entre eux, vont être fragilisés. Les conséquences de ce qu'il s'est passé en 2021 - baisse de rémunération, passage en temps partiel - nous allons les connaître en 2021. L'accès au crédit pour les ménages s'est également réduit et continue de se réduire", détaille Henry Buzy-Cazaux, expert en immobilier. A partir de l'été 2021, les conditions d'accès au crédit vont changer. La durée ne pourra notamment plus excéder 27 ans, au lieu de 25 ans actuellement.

