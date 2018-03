Immobilier : Paris sacrée ville la plus attractive (pour les plus riches)

Paris vient d'être classée ville la plus attractive d'Europe pour les investisseurs immobiliers, selon le groupe de conseil en immobilier d'entreprise CBRE. En 2017, ce sont 6 milliards d'euros d'investissements qui ont été injectés dans la Capitale. Mais qu'en pensent les Parisiens ? "C'est une très bonne nouvelle, parce que si on a des fonds qui viennent de l'étranger, forcément l'immobilier ira mieux", atteste une femme. Une autre passante interrogée n'est pas de cet avis. "Pour la ville, c'est toujours bien, mais pour les jeunes, au moment d'investir, ce n'est pas évident", déplore-t-elle.

"J'ai renoncé à vivre à Paris"

Et pour cause : si Paris est aussi attractive, c'est notamment pour sa sécurité financière. En clair, l'immobilier va continuer à augmenter et à coûter extrêmement cher. Une nouvelle qui ravit ou exaspère, que l'on soit propriétaire ou locataire. Une passante interrogée est dans le premier cas de figure. "Je ne vais pas donner la bâton pour me faire battre", lâche-t-elle amusée, lorsqu'on lui demande ce qu'elle pense du prix de l'immobilier. Les 9 000 euros que coûtent le m² à Paris ont en revanche contraint d'autres, moins fortunés, à vivre ailleurs. "J'ai renoncé à vivre à Paris, parce que c'est vraiment beaucoup trop cher. C'est dommage, parce que c'est une ville agréable à vivre, quand même", déplore une femme. Avoir une ville attractive, c'est bien, mais avoir une ville où les habitants peuvent devenir propriétaires, c'est peut-être mieux.

