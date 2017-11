VIDEO. Cet homme a accepté de montrer comment on survit dans moins de 6 mètres carrés

Monsieur Sun vit à Paris, sous les toits du 4e arrondissement parisien. Artiste peintre, il est "accueilli" par la République française et bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle, le "passeport talent". Il vend ses toiles et touche le RSA. Depuis quinze ans, il vit dans ces 5,82 mètres carrés, avec WC sur le palier. Ni douche, ni eau chaude, ni chauffage.

Monsieur Sun a invité "Envoyé spécial" dans son tout petit chez-lui. La pièce est pleine comme un œuf. Chaque demi-centimètre carré a sa fonction. Vous aimez son mobile, au plafond ? C'est un entrelacs de cintres où il fait sécher son linge. Rien que pour se faire un café, c'est comme un jeu de Lego : on empile et on emboîte. Impossible de faire quelque chose sans déplacer autre chose.

Une boîte de rangement en plastique comme bac à douche

"Prendre une douche" nécessite une organisation millimétrée, mise au point par l'ingénieux monsieur Sun : attraper une bouteille en plastique, la remplir d'eau froide pour moitié, d'eau sortant de la bouilloire pour l'autre moitié, dégager de sous le lit une boîte de rangement en plastique juste assez grande pour s'asseoir dedans… et voilà le bac à douche.

Pour se coucher (mais pas tout à fait), monsieur Sun débarrasse son lit en improvisant une table avec sa chaise et une planche. Il a alors presque la place de s'allonger… sur le côté.

Extrait d'un reportage d'"Envoyé spécial" à voir le 23 novembre 2017.