Marseille : la rue d'Aubagne sera rouverte aux piétons la semaine prochaine, deux ans après l'effondrement qui avait fait huit morts

La rue d'Aubagne à Marseille sera rouverte la semaine prochaine aux piétons, a appris vendredi 23 octobre franceinfo auprès de la mairie de Marseille. C'est dans cette rue que deux immeubles s'étaient effondrés le 5 novembre 2018, provoquant la mort de huit personnes.

Cette annonce de réouverture a été faite lors de la réunion publique qui s'est tenue ce vendredi soir sur l'avenir du quartier de Noailles et en présence des habitants et des élus de la majorité municipale. "Patrick Amico, adjoint à la mairie de Marseille en charge du logement et de la lutte contre l'habitat indigne, a annoncé la réouverture du haut de la rue d'Aubagne à la circulation piétonne, compte tenu des dernières expertises", a confirmé la mairie.