Mal-logement : des sans-abris survivent tant bien que mal dans le bois de Vincennes

En France, le froid hivernal a fait de nouvelles victimes parmi les sans domicile fixe. Un homme de 76 ans est décédé samedi 20 janvier à Poissy (Yvelines). Plus de 140 personnes vivent dans le bois de Vincennes dans des cabanes de fortune.

De nombreux sans-abris sont contraints à la survie dans le bois de Vincennes (Val-de-Marne), et sont exposés au froid hivernal. Parmi eux, Marco, considère la forêt comme sa maison. Sans famille, il a été balloté entre des foyers et des familles d’accueil. Survivant dans son camion grâce à de petits boulots, il est arrivé dans le bois il y a cinq ans, après qu’un homme a mis le feu à son véhicule. "Quand on nous voit dehors en train de faire la manche on nous dit "va travailler", quand on cherche du travail, on nous dit "trouve-toi un logement". C’est le serpent qui se mord la queue à chaque fois", résume-t-il.



Les associations multiplient les maraudes

Comme Marco, près de 140 personnes survivent dans le bois de Vincennes, dans des campements de fortunes, placés à l’abri des regards. Mais le phénomène n’est pas nouveau. Lors d’un premier recensement en 2008, 268 personnes y étaient déjà installées, dont une minorité de femmes. En période de grand froid, les associations multiplient les maraudes pour lutter contre le risque de décès.