Logement : aux Pays-Bas, les maisons s'enfoncent dans le sol

Aux Pays-Bas, c'est devenu un phénomène inquiétant : de plus en plus de maisons s'enfoncent dans le sol. Elles commencent par se fissurer. Une situation liée aux sécheresses à répétition. Un million de bâtiments seraient touchés. Et les propriétaires se sentent abandonnés par les assurances qui ne sont pas tenues de les indemniser.

Au cœur de la campagne néerlandaise, Erwin et Hilde Hoenderdos vivaient paisiblement depuis plus de 20 ans, mais depuis quelques mois, la maison devient un cauchemar. Chaque mois, des fissures apparaissent dans la maison. La maison se lézarde de partout parce qu'elle s'enfonce dans le sol. Dans le hall d'entrée, le décalage entre la dalle et le parquet ne laisse plus aucun doute. "Au début, c'était au même niveau et désormais c'est descendu de cinq centimètres", témoigne Hilde Hoenderdos.



Un million de maisons menacées par un phénomène d'affaissement

En conséquence de cet affaissement, les murs se détachent les uns des autres, le poids des étages se fait de plus en plus lourd et les portes ne ferment même plus. Aux Pays-Bas, un million de maisons sont menacées par ce phénomène. Le couple a fait intervenir des experts et les fautifs sont les poteaux en bois qui soutiennent la maison. Ils sont devenus hors d'usage au fil des années. "Nous sommes inquiets, nous ne connaissons pas notre futur", ajoute Hilde pleine d'inquiétude.