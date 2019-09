La Cité des Dames, un refuge appréciable et apprécié pour toutes les femmes

Il n'y a aucune condition d'entrée à la Cité des Dames ouverte en décembre 2018 à Paris. Qu'elles soient migrantes, SDF ou victimes de violences, elles sont toutes accueillies et accompagnées.

Naïg a vécu entre la rue et des squats. De retour d'Espagne, elle espère trouver un peu de répit à la Cité des Dames. "Je suis là pour me ressourcer avec des femmes de toutes les nationalités, de tous les âges. Prendre une douche, laver son linge, prendre un thé, c'est quelque chose d'essentiel pour repartir", confie-t-elle.

Le temps de leur séjour, leurs affaires personnelles sont stockées. Des dortoirs sont prévus pour se reposer. Le lieu affiche complet tous les soirs. Elles peuvent manger également. Douches, lavabos et lave-linge sont à disposition, car retrouver un peu de dignité passe aussi par l'hygiène.

Lieu de vie

Plus qu'un refuge, la Cité des dames est un lieu de vie animé par des bénévoles comme Prisca, recueillie il y a quelques années par une maraude et qui s'occupe des ateliers bijoux et coiffure.

Toutes ne poussent pas la porte du refuge. Alors pour les convaincre, la Cité des dames vient à leur rencontre. Et dans un camion, les femmes peuvent se laver, se changer et recevoir des soins.

Depuis bientôt un an, la Cité des Dames apporte chaque jour et chaque nuit sécurité et soutien aux femmes dans la précarité.