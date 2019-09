Immobilier : le prix du mètre carré à Paris a dépassé les 10 000 euros

"Le prix au mètre carré des appartements anciens, qui s'est établi à 9 890 euros dans la capitale au 2e trimestre 2019, a dépassé le cap des 10 000 euros au mois d'août", annoncent jeudi les notaires du Grand Paris.

Etre propriétaire à Paris : un rêve de plus en plus inaccessible. La barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré a été atteinte cet été dans la capitale, ont annoncé jeudi 5 septembre les notaires du Grand Paris. Le passage de ce seuil couronne des années de flambée sans équivalent dans le reste de la France.

"Le prix au mètre carré des appartements anciens, qui s'est établi à 9 890 euros dans la capitale au 2e trimestre 2019, a dépassé le cap des 10 000 euros au mois d'août", annonce le communiqué. Ce chiffre concerne plus précisément les trois mois écoulés à fin août. Il est établi par les notaires à partir de leurs "avant-contrats", qui donnent une première idée de l'état du marché.

Même s'il y a toujours 20% de HLM à Paris, la mixité sociale diminue et fait face à un phénomène d'embourgeoisement des quartiers populaires. La capitale perd également des habitants. Entre 10 000 et 12 000 familles la quittent chaque année, notamment des familles avec enfants qui n'arrivent plus à se loger.