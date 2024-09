Au moins 400 000 mineurs vivent sans domicile fixe dans l'Union européenne, selon des associations

Chiffre alarmant. Au moins 400 000 mineurs sont sans domicile fixe dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, et des millions d'autres sont mal-logés, selon une estimation publiée jeudi 19 septembre par la Fédération européenne des associations travaillant avec des personnes sans-abri (Feantsa).

Le nombre d'enfants à la rue, "hébergés en urgence et pris en charge dans les centres dédiés aux personnes sans domicile peut être estimé à 399 561" dans l'ensemble des 28 pays, précise ce rapport publié en France par la Fondation Abbé Pierre.

Des conséquences sur la santé et la scolarité

"C'est un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est toute une génération qui se prépare à un avenir plus ou moins fragile", souligne auprès de l'AFP Sarah Coupechoux, chargée de mission Europe à la Fondation Abbé Pierre. "Cela n'est pas sans conséquences sur la santé, l'accès aux soins, l'accès à la scolarité", ajoute-t-elle.

"C'est une réelle inquiétude sur ce que vont devenir ces enfants, et comment ils vont pouvoir se construire dans les prochaines années avec des conditions de vie telles que celles-ci." Sarah Coupechoux, chargée de mission Europe à la Fondation Abbé Pierre à l'AFP

Pour établir leur estimation, les auteurs du rapport précisent avoir étudié les recensements des enfants sans domicile réalisés dans chaque pays disposant de ce type de données. Près de 14,5 millions d'enfants européens habitaient quant à eux en 2023 un logement présentant des infiltrations, des fondations humides ou des moisissures, mentionnent les auteurs de l'édition 2024 du rapport "Regard sur le mal-logement en Europe".

Nécessité de "profonds changements structurels"

Dans l'Union européenne, un quart des mineurs, et plus d'un cinquième des enfants de moins de 6 ans, vivaient par ailleurs dans un logement surpeuplé en 2023. Et plus de cinq millions de ménages avec enfants étaient dans "l'incapacité financière de maintenir leur logement à une température adéquate".

Pour les auteurs du rapport, "seuls de profonds changements structurels", comme le plafonnement des loyers ou encore la production de logements abordables à destination des familles, "permettront d'enrayer" le sans-abrisme et le mal-logement des enfants.

Au total, toutes classes d'âge confondues, le rapport estime à 1,2 million le nombre de personnes à la rue, hébergées en urgence et prises en charge dans les foyers d'accueil en Europe, une hausse sur un an (895.000 en 2022) essentiellement due à "un meilleur comptage" dans plusieurs pays.