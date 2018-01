À Nottingham, le premier distributeur gratuit destiné aux sans-abri

"Quelque chose manquait dans l’aide aux sans-abris, et cette chose, c’était un distributeur automatique." En Angleterre, l’association caritative de lutte contre l’exclusion Action Hunger est à l’origine d’un projet inédit dans le monde. Début décembre 2017, le premier distributeur automatique destiné aux SDF a été installé à Nottingham, à l’extérieur d’un centre commercial. Accessible 24h/24 et 7j/7, la machine est gratuite et donne accès à de la nourriture et aux produits de première nécessité.

Une centaine de personnes en bénéficie déjà

Eau, fruits frais, sandwichs, mais aussi serviettes hygiéniques, brosses à dents et chaussettes, il contient l’essentiel. Au plus grand bonheur des SDF : « Vous venez ici et vous pouvez obtenir de quoi manger ou boire, ou des chaussettes propres et sèches, un couvre-chef. Ce libre-accès est génial. Je pense que son emplacement est très bien avec son accès 24/24. » Afin de réunir les denrées nécessaires, Action Hunger a établi plusieurs partenariats avec des chaînes de distribution, à l’image de Tesco.

Pour se servir, il faut une carte délivrée uniquement aux personnes sans-abri, avec laquelle ils peuvent retirer jusqu’à trois articles par jour. Depuis l’installation du distributeur, une centaine de carte a déjà été distribuée.

En Angleterre, le nombre de personnes vivant dans la rue a augmenté de 134% en sept ans. Selon un rapport parlementaire, 78 000 ménages, dont 120 000 enfants vivent dans des hébergements d’urgence.

Une ambition qui dépasse les frontières

L’association Action Hunger espère lever des fonds pour développer cette machine à travers tout le pays. L’objectif est d’en installer vingt-cinq à trente d’ici la fin de l’année. Et l’initiative dépasse les frontières. Dès le mois de février, deux distributeurs seront installés à New York et Los Angeles.