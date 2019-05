Feuilleton : Portugal, l'eldorado des Français (4/5)

Jean-Louis et Marc attendent depuis cinq ans ce moment où ils prennent enfin possession de leur maison. 100 m² meublés et tout équipés pour 170 000 €, les retraités français trouvent au Portugal de nombreux avantages à investir. L'exonération fiscale pendant dix ans dont bénéficient les retraités, décidée par le Portugal, est aussi un argument de poids pour les attirer. Les nouveaux propriétaires vont désormais pouvoir apprivoiser les lieux.

Les arnaques existen

Mais d'autres font face à certaines difficultés. Sébastien a mis deux ans au lieu des six mois prévus pour obtenir son permis de construire et aménager son terrain. "C'est tout aussi compliqué qu'en France, en fait, il ne faut pas se leurrer", dit-il. S'installer à l'étranger n'est pas forcément évident, les arnaques existent et les Français, par exemple, sont particulièrement ciblés, avec leur pouvoir d'achat au-dessus de la moyenne.