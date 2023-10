A Paris et ailleurs, l'encadrement des loyers "progresse", selon la fondation Abbé Pierre

L'étude, qui repose sur l'analyse de 25 000 annonces recensées entre août 2022 et août 2023, conclut à "la progression de ce dispositif" mis en place en premier par la mairie de Paris.

La part des annonces locatives qui dépassent à Paris le plafond légal est en baisse, selon le baromètre de la fondation Abbé Pierre rendu public jeudi 5 octobre. A Paris "28% des annonces analysées en 2023 dépassent le loyer-plafond légal" selon la fondation, qui constate une diminution par rapport aux années précédentes. Le taux était de 31% en 2022 et de 35% en 2021. Concrètement, pour les locataires, les loyers mensuels non conformes à Paris dépassent en moyenne de 237 euros le plafond légal, soit plus de 2 800 euros à l'année.

L'étude, qui repose sur l'analyse de 25 000 annonces recensées entre août 2022 et août 2023, conclut à "la progression de ce dispositif" d'encadrement des loyers mis en place en premier par la mairie de Paris pour les baux signés depuis 2019.

A l'échelle nationale, 30% des annonces concernées

L'étude présente aussi pour la première fois des résultats d'autres communes, montrant "que de nouvelles villes s'en emparent et cherchent à promouvoir" le dispositif. A Lyon-Villeurbanne, 34% des annonces dépassent le plafond légal, en baisse de 2 points sur un an, à Lille, 37% (contre 43% en 2022) et à Montpellier 16%, en baisse de près de moitié. A l'échelle nationale, la part est de 30% avec un loyer qui dépasse de 198 euros en moyenne le plafond. La fondation appelle le gouvernement à autoriser les villes "volontaires" qui ont déposé des demandes, telles Marseille ou Bayonne, à mettre en place l'encadrement.