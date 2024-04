Manifestation des infirmiers libéraux : "On ne s'en sort plus", alerte la co-présidente du collectif des "Infirmiers libéraux en colère"

"Depuis 15 ans, nos actes n'ont pas été revalorisés, mais comme les charges, elles, augmentent, on ne s'en sort plus", alerte jeudi 4 avril Gaëlle Cannat, co-présidente du collectif des "Infirmiers libéraux en colère". Ce collectif et deux syndicats de la profession appellent les 130 000 infirmiers libéraux à manifester à 11 heures, au départ de la place de la Bastille à Paris. Ils demandent à être reçus par le ministre de la Santé. Mi février, ils avaient déjà organisé des opérations escargot dans toute la France pour tirer la sonnette d'alarme.

Gaëlle Cannat explique que les soins les plus basiques sont ceux que les infirmiers libéraux effectuent le plus, mais ce sont également ceux qui sont les moins bien rémunérés : "On va, par exemple, avoir une injection qui va être payée 7,25 euros brut tout compris avec le transport etc. Il va nous rester dans notre poche environ 3 euros. Sachant qu'une injection, j'y passe environ un quart d'heure, ce n'est pas rentable du tout", détaille la co-présidente du collectif.

"On le fait parce que les gens ont besoin d'être soignés, confie-t-elle, ceci dit, il y a des cabinets qui ne les font plus. C'est pour ça qu'on monte à Paris, on veut alerter sur la situation qui est dramatique pour les infirmiers". En plus de Paris, d'autres rassemblements sont également prévus ailleurs en France.