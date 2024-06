La Fédération nationale des mines et de l'énergie de la CGT dépose un préavis de grève du 14 juin au 13 septembre

La Fédération nationale des mines et de l'énergie de la CGT annonce vendredi 7 juin dans un communiqué de presse que s'est procuré franceinfo, avoir déposé un préavis de grève "qui couvrira la période du 14 juin au 13 septembre".

La FNME-CGT dénonce tout particulièrement "une nouvelle grille des salaires dont le minima se situerait en deçà du Smic". Le syndicat estime que cela risque de "diviser par 23" les évolutions salariales des agents des industries électriques et gazières.

"Un geste d'affront", selon le syndicat

S'il "reconnaît la nécessité d'évolution de la grille des salaires", il pointe du doigt celle proposée par les employeurs de la branche. La Fédération CGT des mines et de l'énergie y voit "un geste d'affront", un "signe d'arrogance envers les pouvoirs publics", après "un coup de poignard pour le régime spécial des retraites". "Attaquer leurs droits, alors même que les agents des IEG [industries électriques et gazières] font vivre le service public de l'électricité et du gaz pendant les événements majeurs tels que les Jeux olympiques et paralympiques, est totalement inacceptable", s'insurge le syndicat.

La FNME-CGT entend rester mobilisée "tout l'été pour faire monter le rapport de force, pour conserver leur grille des salaires statutaire". Le syndicat dénonce également "la réforme de l'assurance chômage, la loi Travail 2 qui ne promet que régression sociale". "Cet été et à la rentrée, les énergéticiens ne feront pas que recharger leurs batteries, ils maintiendront la pression", promet-il.