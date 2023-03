Grève du 7 mars contre la réforme des retraites : SNCF, RATP, aéroports… Découvrez les prévisions de trafic dans les transports

La circulation des métros, des RER et des trains sera très perturbée, mardi, pour la sixième journée de mobilisation nationale.

Les syndicats vont-ils parvenir à "mettre la France à l'arrêt" comme ils l'ambitionnent, mardi 7 mars, notamment en matière de transports ? La SNCF et la RATP ont annoncé dimanche 5 mars, les prévisions de trafic pour leurs réseaux : la circulation des trains en France sera "très fortement perturbée" pour les TGV comme pour les TER, et "très perturbée" dans le métro et le RER en Ile-de-France, pour la sixième journée de grève nationale contre le projet de réforme des retraites. Dans d'autres villes et dans plusieurs aéroports métropolitains, la situation sera aussi perturbée.

>> Réforme des retraites : suivez les dernières actualités dans notre direct

Dans les gares, dans le métro, dans les aéroports… Franceinfo fait le point sur les différentes prévisions de trafic en France pour mardi.

A la SNCF

Le trafic sera "fortement perturbé sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs", avec un train sur cinq en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo ainsi que pour les TER, selon la SNCF, dont l'ensemble des syndicats a appelé à un mouvement de grève reconductible. Thalys et Eurostar sont aussi concernés avec deux trains sur trois qui rouleront en moyenne, tandis que les liaisons France-Allemagne et France-Espagne seront totalement interrompues.

Du côté des Intercités, il n'y aura "pas de circulation", de jour comme de nuit, "à l'exception d'un aller-retour Paris-Brive, de deux allers-retours Paris-Clermont et d'un trafic normal Toulouse-Hendaye par car de substitution", écrit la SNCF dans un communiqué. Enfin, concernant le trafic Transilien SNCF, un train sur trois circulera sur les lignes ferroviaires H, K, U, un train sur cinq sur les RER C et D ainsi que sur les lignes J, L, N, R, et un sur dix sur le RER E et la ligne P.

Dans les transports urbains en Ile-de-France

La RATP prévoit dans l'ensemble "un trafic très perturbé" sur le RER et le métro. Il sera seulement "perturbé" sur les réseaux de bus et de tramway. "Certaines stations seront fermées" et "une information précise sera faite" mardi. "Les informations de trafic pour la journée du mercredi 8 mars seront communiquées lundi 6 mars en fin de journée", écrit la régie dans son communiqué.

Sur les lignes 1 et 14, le trafic sera normal, assure la RATP. Sur la ligne 4, l'entreprise prévoit deux trains sur trois, avec une fin de service prévue à 22h15. Sur la ligne 6, qui circulera de 5h30 à 20 heures, il y aura un train sur trois aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses.

Plusieurs lignes de métros ne fonctionneront qu'aux heures de pointes élargies. C'est le cas des lignes 2 (un train sur trois de 5h30 à 10h30 et de 16h30 à 20 heures), 5 (un train sur trois de 6h30 à 9h30 et un train sur quatre de 16h30 à 19h30) 7 (un train sur quatre de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h30), 7 bis (un train sur deux de 7h à 9h30 et de 16h30 à 19h30), 9 (un train sur trois de 6h30 à 10 heures et de 16h30 à 20 heures), 10 (un train sur trois de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30).

D'autres lignes ne seront ouvertes que partiellement, aux heures de pointe élargies. La ligne 3 (un train sur trois entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30), la ligne 11 (un train sur la ligne entière de 6h30 à 9h30 et un train sur trois entre Belleville-Mairie des Lilas de 16h30 à 19h30), la ligne 12 (un train sur quatre entre Mairie d’Issy et Concorde de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30) et la ligne 13 (un train sur trois sur les deux branches jusqu'à Duroc de 6h30 à 9h30 et 16h30 à 19h30) sont dans ce cas.

Sur la ligne 3 bis, un train sur trois circulera le matin sur la ligne entière, alors qu'un train sur trois circulera entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot de 7 heures à 9h30, sur la ligne 8.

Du côté du RER exploités par la SNCF, un train sur trois circulera sur les RER A et B. Concernant les RER du réseau RATP, il faudra compter en moyenne un train sur deux aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses sur le RER A et un sur deux aux heures de pointe et un train sur trois aux heures creuses pour le B. Sur la ligne C, un train sur cinq circulera, alors qu'il n'y aura aucune circulation entre Paris Austerlitz et Pontoise/Saint-Quentin-en-Yvelines/Versailles Rive Gauche. Sur la ligne D, un train sur cinq circulera, sans trafic entre Goussainville et Creil, Juvisy et Corbeil Essonnes via Ris Orangis, Corbeil et Malesherbes, Corbeil et Melun. Sur la ligne E, un train sur dix circulera, sans trafic entre Haussmann Saint Lazare et Pantin.

En moyenne, trois bus sur quatre et trois tramways sur quatre circuleront sur l'ensemble du réseau.

Dans les transports des grandes agglomérations

A Marseille, la Régie des transports métropolitains n'a pas encore communiqué les prévisions de trafic pour mardi.

A Nice, Lignes d'Azur n'a pas encore communiqué les prévisions de trafic pour mardi.

A Bordeaux, la majorité des bus fonctionneront mais la circulation sera à l'arrêt sur une dizaine de lignes, et le trafic réduit sur cinq autres. Par ailleurs, la fréquence des tramways sera réduite sur quatre lignes et est à retrouver sur le site des transports de Bordeaux métropole.

A Rennes, les lignes de bus seront perturbées toute la journée. Du côté du métro, la Star n'a pas encore communiqué les prévisions de trafic pour mardi.

A Lyon, Keolis n'a pas encore communiqué les prévisions de trafic pour mardi.

Dans les aéroports

Dans les airs, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols le mardi et le mercredi, de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse.

"Air France prévoit d'assurer près de 8 vols sur 10, dont la totalité de ses vols long-courriers", a déclaré la compagnie, "toutefois, des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure".