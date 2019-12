"On a des pics à 30% d'annulations" : la Fête des Lumières à Lyon perturbée par la grève contre la réforme des retraites

1,8 million de spectateurs avaient déambulé dans Lyon l'an dernier. Impossible de faire la moindre projection pour l'édition 2019 de la Fête des Lumières en raison de la grève du 5 décembre.

Lyon se prépare pour la Fête des Lumières, traditionnel rendez-vous organisé du 5 au 8 décembre. L’allumage est prévu à 19 heures. Jusqu’à dimanche soir, 65 spectaculaires scénographies sont programmées sur 35 sites. Sauf que cette année la fête coïncide avec l’appel à la grève contre la réforme des retraites.

Izumi restera donc chez elle à Paris ce week-end finalement. Pas de Fête des Lumières pour cette trentenaire, faute de transports. "J'avais prévu de venir jusqu'au dimanche. J'ai préféré annulé ma venue parce que j'avais peur de pouvoir arriver sur Lyon et ensuite de ne pas pouvoir revenir à temps à Paris."

10% d'annulations au global

Les professionnels du tourisme relèvent un certain nombre d'annulations, des groupes qui, faute de pouvoir rejoindre Lyon, décommandent leur visite guidée, des hôtels qui seront moins pleins que prévu. 10% d'annulations au global, parfois bien plus, selon Laurent Duc, représentant des hôteliers du Rhône : "On a des pics à 30% d'annulations dans certains établissements. Ceux qui ont des réservations et qui n'ont pas de train, nous annulent même s'ils perdent leur réservation. Ils ne viendront pas en voiture."

Les Lumières coïncident cette année avec une grève nationale, suivie d'une manifestation de "gilets jaunes" samedi. Les cortèges ont interdiction de pénétrer dans le périmètre des festivités. 1 200 forces de l'ordre seront sur le terrain et, nouveauté de l'année, un dispositif anti-drône est mis en place.