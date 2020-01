Grève du lundi 20 janvier à la RATP : retour à la normale sur l'essentiel du réseau, cinq lignes de métro restent perturbées

La ligne 13, en particulier, sera fermée à la mi-journée et très perturbée le reste du temps. Elle fait partie des rares lignes dont les assemblées générales n'ont pas voté la suspension de la grève illimitée, selon l'Unsa-RATP.

L'Unsa-RATP annonçait, samedi, que les assemblées générales avaient voté la levée de la grève illimitée sur la majorité des lignes. Les conséquences seront visibles dans les transports parisiens, lundi 20 janvier, au 47e jour consécutif de grève contre la réforme des retraites. Le trafic sera normal ou "quasi-normal" sur l'essentiel du réseau RATP, annonce l'entreprise dimanche. Seules cinq lignes de métro resteront perturbées de façon notable, en particulier la 13.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le lundi 20 janvier, la #RATP prévoit un trafic en très nette amélioration sur l’ensemble de son réseau par rapport aux jours ouvrables des semaines précédentes. Les prévisions ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/SegD9NVyfJ — RATP Group (@RATPgroup) January 19, 2020

Presque plus de difficultés pour les bus, trams et RER

Dans le détail, la RATP annonce un trafic normal sur les lignes 1, 2, 3 bis, 7 bis, 9, 10, 11 et 14, et "quasi normal" sur les lignes 6, 7 et 8, avec en moyenne quatre trains sur cinq. La ligne 12 aura droit à trois trains sur quatre, et les lignes 3, 4 et 5 à deux trains sur trois. Seule la ligne 13 verra ses horaires réduits : elle fermera entre 11h30 et 14h, puis après 23h30. Son trafic sera aussi très restreint, avec un train sur trois le matin et un sur quatre l'après-midi.

Le service sera par ailleurs normal sur le tramway, quasi normal pour les bus, et normal sur la ligne A du RER. Sur la ligne B, quatre trains sur cinq circuleront aux heures de pointe, trois sur quatre aux heures creuses. Les autres RER dépendent de la SCNF.

Samedi, Laurent Djebali, secrétaire général du pôle traction de l'Unsa-RATP, rapportait que seules les assemblées générales de trois lignes avaient décidé de "maintenir la grève illimitée" lundi : le RER B et des lignes 5 et 13 du métro.