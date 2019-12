Réforme des retraites : sept des huit raffineries françaises en grève, "aucun produit ne sort", selon la CGT Chimie

Les raffineries opérées par Total à Donges (Loire-Atlantique), Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), Grandpuits (Seine-et-Marne), Feyzin (métropole de Lyon) et la Mède (Bouches-du-Rhône) sont en grève, selon la CGT.

Sept des huit raffineries françaises sont en grève dans le cadre du mouvement social contre la réforme des retraites et "aucun produit ne sort, par pipeline ou par chargement de camion", a indiqué jeudi 5 décembre à l'AFP Emmanuel Lépine, secrétaire fédéral CGT Chimie. En milieu de matinée, douze dépôts, sur un total de 200, étaient bloqués en France dont sept gérés par Total, a précisé à l'AFP le groupe pétrolier français.



Les raffineries opérées par Total à Donges (Loire-Atlantique), Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), Grandpuits (Seine-et-Marne), Feyzin (métropole de Lyon) et la Mède (Bouches-du-Rhône) sont en grève, ont précisé le groupe et la CGT. A ce stade, les raffineries ne sont pas elles-mêmes arrêtées, mais aucun produit n'en sort, ont précisé ces sources. La raffinerie Esso de Fos-sur-Mer et celle de Petroinéos à Lavera, également sur l'étang de Berre (Bouches-du-Rhône), sont également bloquées, selon Emmanuel Lépine.

Pas d'impact sur l'approvisionnement, selon Total

Seule la raffinerie Esso de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) n'est pas touchée par le mouvement, assure-t-il. Selon Emmanuel Lépine, c'est du "jamais vu", les précédents mouvements dans les raffineries (2018 sur les salaires, 2016 contre la loi El Khomri, 2010 contre la réforme Sarkozy des retraites) étant à la fois moins suivis et moins étendus. Ainsi, le dépôt de Fos et les sociétés de pipelines Trapsil et SPSE n'avaient pas suivi le mouvement, dit-il.

"La chaîne logistique d'approvisionnement des carburants est adaptée pour répondre à la situation actuelle, qui n'a pas à cette heure d'impact sur l'approvisionnement de nos stations", selon Total. Le groupe "recommande à (ses) clients de ne pas modifier leurs habitudes de consommation".