Grève du 5 décembre : quels sont vos droits en tant que salariés ?

Que se passe-t-il si un salarié arrive en retard ou ne peut pas se présenter à son travail du fait de la grève ? "La grève des transports est ce qu'on appelle un 'cas de force majeur', et vous ne pouvez pas être puni si vous arrivez en retard ou ne vous présentez pas à votre travail. En revanche, vous devez prévenir votre employeur et, pour éviter tout conflit, réunir des preuves du problème que vous avez rencontré, par exemple, une photo du panneau indiquant la suppression de votre train. L'employeur n'est pas tenu de vous payer les heures non travaillées, mais il peut vous demander de les rattraper", explique Simon Ricottier sur le plateau du 13 heures.

Une demande de télétravail possible

Alors, le plus simple n'est-il pas de poser des jours de congé ? "Votre employeur peut accepter ou non de vous donner une journée de congé, mais il ne peut pas vous en imposer une, c'est illégal. Un chef d'entreprise doit s'assurer que l'activité ne s'arrête pas. Si votre métier vous le permet, on peut vous demander de faire du télétravail", conclut Simon Ricottier.