Professeurs, cheminots, contrôleurs aériens… Qui va faire grève jeudi et vendredi ?

Franceinfo fait le point sur les revendications de chacun des secteurs en grève et sur les perturbations attendues.

Doit-on s'attendre à une "journée noire" dans les services publics ? Une importante grève des fonctionnaires est prévue, jeudi 22 mars, avec près de 140 manifestations sur l'ensemble de la France. Les cheminots de la SNCF et les agents de la RATP devraient aussi se mobiliser, avant un mouvement chez Air France vendredi. Franceinfo fait le point sur les revendications de chacun des secteurs et sur les perturbations attendues.

Les fonctionnaires dans leur ensemble

Pourquoi se mobilisent-ils ? Sept des neuf syndicats représentatifs dans la fonction publique appellent à la grève, jeudi. Plus de 140 manifestations de fonctionnaires sont prévues. Cette mobilisation vise d'abord à défendre leur statut, que le gouvernement a déclaré vouloir "assouplir", ainsi que leur pouvoir d'achat. Ils dénoncent la suppression de 120 000 postes prévue durant le quinquennat, ainsi que le gel du point d'indice, le rétablissement de la journée de carence ou encore l'augmentation de la CSG qui les touche. Chaque secteur devrait ensuite se mobiliser autour de ses propres problématiques.

Quelles sont les perturbations attendues ? Comme le souligne Le Journal du dimanche, cet appel concerne à la fois la fonction publique d'Etat, dont dépendent par exemple les écoles et les tribunaux, la fonction publique territoriale, comme les services municipaux, et la fonction publique hospitalière, qui comprend aussi bien le personnel des hôpitaux que celui des maisons de retraite publiques. Les perturbations pourraient donc être extrêmement importantes.

Les enseignants

Pourquoi se mobilisent-ils ? Les branches enseignement des principaux syndicats ont appelé les professeurs à participer au mouvement. Le SNUipp-FSU dénonce notamment le fait que les 3 881 postes créés à la rentrée prochaine dans l'Education nationale ne permettront pas de mettre en œuvre les réformes souhaitées par le gouvernement, notamment le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire.

Quelles conséquences ? Sur RTL, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a dit s'attendre à des "grèves limitées" dans les écoles, mais il est impossible, pour le moment, de prévoir l'impact du mouvement. La loi prévoit un service d'accueil minimum dans les écoles, mais les précédentes mobilisations ont montré qu'il n'était que rarement assuré.

Les cheminots

Pourquoi se mobilisent-ils ? Avant d'annoncer les "grèves tournantes" qui courront sur deux mois à partir du 3 avril, les cheminots devaient rejoindre la mobilisation des fonctionnaires le 22 mars. L'idée était à la fois de soutenir les fonctionnaires et de protester contre la réforme de la SNCF portée par le gouvernement.

Quelles conséquences ? La CGT et les organisations syndicales qui s'y sont ralliées (CFDT et Unsa-ferroviaire) appellent finalement à une simple manifestation ce jeudi. Seul SUD-Rail a déposé un préavis de grève qui court de mercredi à 20 heures à vendredi à 8 heures. L'impact sur le trafic devrait donc être limité.

Les employés du métro parisien

Pourquoi se mobilisent-ils ? Trois des quatre syndicats représentatifs à la RATP (la CGT, l’Unsa RATP et SUD-RATP) appellent à la grève pour soutenir les cheminots contre la réforme de la SNCF et pour défendre le service public de transport. "Malgré les propos rassurants entendus à la RATP, qui peut garantir qu'après la SNCF, ce ne sera pas notre tour ?" écrit l'Unsa RATP sur Facebook.

Quelles conséquences ? Le préavis déposé par la CGT, principale formation syndicale de la régie des transports, court de mercredi à 21 heures à vendredi à 8 heures. Les agents de la RATP doivent se déclarer grévistes 48 heures avant le début du mouvement. Les premières prévisions de trafic seront donc disponibles à partir de mardi.

Les contrôleurs aériens

Pourquoi se mobilisent-ils ? L'Usac-CGT, la formation majoritaire dans l'aviation civile, a appelé les contrôleurs aériens à se joindre à la mobilisation et à cesser le travail de mercredi soir à jeudi soir. Les contrôleurs aériens sont eux aussi des fonctionnaires et leur syndicat appelle à une "hausse sensible du recrutement".

Des mobilisations sont aussi prévues chez les pilotes. Chez Hop !, la filiale de vols intérieurs d'Air France, le troisième syndicat de pilotes a appelé à une grève jeudi et vendredi pour des revendications spécifiques portant sur la négociation d'un nouvel accord d'entreprise, explique La Tribune. Du côté d'Air France, dix syndicats appellent à une grève massive vendredi pour réclamer une augmentation des salaires de 6%.

Quelles conséquences ? Là encore, les conséquences sur le trafic aérien sont difficiles à prévoir, mais les perturbations pourraient être importantes, notamment jeudi en raison de la mobilisation des contrôleurs aériens.

En ce qui concerne les vols Air France, la direction du groupe a réclamé la levée du préavis de grève pour pouvoir négocier un accord. En vain. "Nous ne faisons pas confiance à cette direction", a lancé Sébastien Portal, secrétaire général du Syndicat des navigants du groupe Air France (SNGAF).