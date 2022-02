Métros, bus, RER… Voici les prévisions de trafic de la RATP pour la grève de vendredi

Journée noire dans les transports parisiens. Une grève massive des salariés de la RATP pour demander des hausses de salaires va fortement perturber le réseau, vendredi 18 février, avec huit lignes de métro fermées et un trafic très ralenti sur les RER A et B. "Nous invitons les entreprises à recourir le plus possible au télétravail", a tweeté le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Voici le détail des prévisions.

Métro

Seules les lignes 1 et 14, automatiques, fonctionneront normalement mais la RATP déconseille d'y avoir recours en raison des "risques de saturation".

Les lignes suivantes seront ouvertes uniquement de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 :

- Ligne 3 : 1 train sur 4 entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin

- Ligne 4 : 1 train sur 2

- Ligne 6 : 1 train sur 3 entre Nation et Bercy

- Ligne 7, 9 et 13 : 1 train sur 3

Le trafic sera totalement interrompu sur les lignes 2, 3bis, 5, 7bis, 8, 10, 11 et 12.

Bus

En moyenne, il y aura 2 bus sur 3 avec des variations selon les secteurs, pouvant aller jusqu'à la fermeture de quelques lignes.

RER

Ouverture uniquement de 6h30 à 20h30. En dehors de ces horaires, les gares RATP seront fermées.

- Ligne A : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion maintenue à Nanterre-Préfecture.

- Ligne B : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Tramway

En moyenne, il y aura 1 tramway sur 3 avec des disparités selon les lignes.