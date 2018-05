L'ancienne ministre Anne-Marie Couderc devient présidente par intérim d'Air France-KLM

Elle prend ses fonctions en attendant que l'enterprise trouve un successeur au PDG Jean-Marc Janaillac, qui a jeté l'éponge début mai.

Une pilote à la tête d'Air France. L'ancienne ministre de l'Emploi Anne-Marie Couderc a été nommée, mardi 15 mai, présidente par intérim du groupe Air France-KLM par le conseil d'administration de l'entreprise en attendant de trouver un successeur au PDG Jean-Marc Janaillac, qui a jeté l'éponge début mai.

Air France-KLM aura aussi un comité de direction collégial. Cette gouvernance de transition "devra être la plus brève possible", a précisé le conseil d'administration, qui indique que son comité de nomination et de gouvernance a "lancé les recherches pour formuler des recommandations au conseil sur la gouvernance pérenne".

Les membres du conseil d'administration ont par ailleurs remercié "très chaleureusement Jean-Marc Janaillac pour son engagement au service du groupe et pour les résultats obtenus depuis sa prise de fonction en 2016, qui ont permis à Air France-KLM de retrouver le chemin de la réussite et de la croissance". Ils ont aussi regretté les grèves à répétition qui vont "fortement peser" sur les résultats financiers du groupe.