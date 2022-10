Grève : plusieurs automobilistes misent sur le covoiturage

À Strasbourg (Bas-Rhin), Frédéric Vermeersch attend mardi 18 octobre son covoitureur pour se rendre à l'université de Besançon (Doubs). Après avoir reçu un message de la SNCF l'informant que son TGV en direction de Besançon avait été supprimé en raison du mouvement de grève, l'automobiliste n'a pas eu d'autre choix que de prendre sa voiture. Mais pour ne pas être seul, il a publié en dernière minute une annonce sur un site de covoiturage.

Plus de trajets en ce jour de grève

"Dix minutes après, j'avais déjà quelqu'un, et un peu plus tard, la deuxième personne", confie Frédéric Vermeersch. Il récupère ainsi une étudiante, Charlotte Thiede, qui doit se rendre à Mulhouse (Haut-Rhin), une ville qui est justement sur la route du conducteur. "Je voulais prendre un TER, et j'ai vu qu'un sur deux était annulé. Pour le matin, il n'y en avait aucun", explique l'étudiante. Sans solution, cette dernière s'est aussi naturellement tournée vers le covoiturage. En prenant deux passagers, Frédéric Vermeersch empochera une vingtaine d'euros. "Pour moi, la facture est moins lourde", affirme-t-il. Selon Blablacar, en ce jour de grève, deux fois plus de trajets courts seront mis en ligne sur leur application.