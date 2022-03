Grève à la RATP : trafic fortement perturbé pour les bus et tramway, quasi normal pour les métros et normal pour les RER

De légères perturbations sont toutefois attendues sur les lignes 2, 7, 8, 9 et 13 du métro. Le trafic sera en revanche normal sur les autres lignes, ainsi que sur les lignes A et B du RER.

A la suite d’un préavis de grève des organisations syndicales pour la journée du vendredi 25 mars, la RATP prévoit un trafic normal sur le réseau RER et quasi normal sur les lignes du métro parisien. Selon les prévisions de trafic communiquées par la régie mercredi 23 mars, le trafic sera en revanche fortement perturbé sur le réseau de bus et de tramway.

Dans le détail, le trafic sera normal sur les lignes de métro 1, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 14. De légères perturbations seront constatées sur les lignes 2, 7, 8, 9 et 13. Le trafic sera normal sur les lignes A et B du RER.

Près d'un tiers des lignes de bus interrompues

Côté tramway, il y aura une rame sur deux, uniquement aux heures de pointe, sur les lignes T1, T2, T3a, T3b, T5, T6, T7. Enfin, la ligne T4 du tramway sera fermée.

Concernant les bus, 30% des lignes seront interrompues. Pour les lignes ouvertes, il y aura en moyenne un bus sur deux avec des variations selon les secteurs.