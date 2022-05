Foot : des syndicats de la RATP appellent de nouveau à la grève sur le RER B le jour du match France-Danemark

Le précédent mouvement s'était déroulé pendant la très chaotique finale de la Ligue des champions samedi dernier. Des organisations syndicales de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur le RER B pour vendredi, jour de match de football France-Danemark au Stade de France, ont-elles annoncé mardi 31 mai. La RATP n'exploite toutefois que la partie sud de la ligne – à partir de la gare du Nord, c'est la SNCF qui gère le trafic en direction de Saint-Denis –, les perturbations pourraient donc n'être concentrées que sur le tronçon sud.

"La réussite de la grève lors de la finale de la Champions League donne un rapport de force concret aux organisations syndicales. Le fiasco du 28 mai a engendré une médiatisation mondiale et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminement des supporteurs au Stade de France", affirment la CGT Métro-RER, l'Unsa et La Base dans leur appel. Pour les syndicats, qui dénoncent notamment les sous-effectifs chez les conducteurs et réclament une prime de 1 500 euros en reconnaissance de leur implication pendant la pandémie, il ne faut "pas baisser la garde et rester mobilisés dans la durée". "Le 3 juin, mobilisons-nous pour France-Danemark" en Ligue des nations de football, écrivent-ils encore.

Contrairement au mouvement de samedi, Force ouvrière n'a pas à ce stade rejoint le mouvement. Une question de forme, selon Jean-Christophe Delprat, secrétaire fédéral FO Transports, pour qui "les collègues vont rejoindre l'action : on se bat pour une meilleure utilisation du RER pour les usagers".