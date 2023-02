Loire-Atlantique : les habitants d'Ancenis se mobilisent pour sauver ses urgences

C. Butting, S. Wahl, C. Landreau

Les habitants de la ville d'Ancenis, située à une quarantaine de kilomètres de Nantes, en Loire-Atlantique, sont en colère. Les urgences de l’hôpital sont à nouveau fermées la nuit depuis une semaine, dimanche 19 février.

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies, dimanche 19 février, pour sauver les urgences d’Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique). Faute de personnel, le service est de nouveau fermé la nuit, entre 17h et 8h30, et cela pour une durée indéterminée. "J’en ai encore subi les conséquences ce week-end. J’ai dû faire 40km parce que je n’étais pas bien à 3h du matin, ça a pris une ampleur pas possible, on ne peut pas continuer comme ça", déplore Magali Terrien, collectif de soutien aux urgences du Centre hospitalier Erdre et Loire.

Plus de 5 000 personnes ont signé une pétition

Privé d’urgences de proximité la nuit, les 100 000 habitants qui dépendent de l’hôpital sont désormais rediriges vers les CHU de Nantes ou d’Angers, eux aussi sous tension. "Aller à Nantes ou à Angers pour aller engorger le système de santé qui est déjà à bout de souffle, c’est pas possible", juge une maman. Une pétition a été signée par près de 5 000 personnes pour réclamer la réouverture des urgences 24h/24h. Pour le moment, il est impossible de l’envisager.