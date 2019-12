Grève : les médecins généralistes se mobilisent

Le Dr Pascal Duraud affiche sa solidarité pour la grève qu’il a initiée avec MG France. Mais le généraliste assure néanmoins ses consultations du samedi matin par égard pour ses patients. "Il y a de plus en plus de cabinets qui ferment spontanément le samedi matin", explique le praticien. Les patients qui ne peuvent pas trouver de médecin pendant le week-end se rendent donc aux urgences. Pour les désengorger, la ministre de la Santé a prévu un plan de sauvetage. Mais ce plan ne prévoit pas d’élargir au samedi matin et au soir le tarif des horaires de garde, au grand damn des généralistes.

Le syndicat appelle à un front commun des médecins

Le comité MG France estime qu’il faudrait, pour le rendre efficace, multiplier par trois le budget alloué au plan de sauvetage des urgences. Le syndicat de médecins généralistes appelle les autres syndicats de praticiens à un front commun.

