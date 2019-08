"On ne peut pas consommer du soin comme on va chez McDonald's" : la colère d'un médecin urgentiste

Après une nuit de garde aux urgences de Dunkerque (Nord), un médecin s'agace du comportement irresponsable de certains patients. "Parmi les recours cette nuit aux urgences, après une journée à 193 entrées. Mal à l'oreille, douleur musculaire cervicale, mal à la gorge... Continuez à tuer vos urgences les gens", a écrit sur Twitter Christophe Couturier, dimanche 28 juillet. "On ne peut pas consommer du soin comme on va chez McDonald's, ce n'est plus possible ça", précise-t-il aux journalistes de France 3.

213 services en grève

En vingt-cinq ans de carrière, le médecin n'a cessé de voir la situation se dégrader. Depuis mars dernier, le service des urgences de Dunkerque qu'il dirige est touché par un mouvement de grève. Pour dénoncer une situation devenue intenable, Christophe Couturier et ses équipes ont tourné un clip déjà vu plus de 10 000 fois. 213 services d'urgence sont en grève en France, soit deux fois plus qu'il y a un mois.

