Le gouvernement espère avoir calmé la grogne aux urgences

Certes, lundi 9 septembre, il y a de vraies mesures et 750 millions d'euros sur la table pour mettre fin à la colère du personnel des urgences, mais la ministre de la Santé a laissé la crise s'amplifier. Agnès Buzyn a fait le tour des hôpitaux et n'a pas toujours été bien accueillie. Cet été à La Rochelle (Charente-Maritime) par exemple, elle avait dû être exfiltrée, prise à partie par le personnel.

Buzyn soutenu par l'exécutif

En cette rentrée sociale tendue avec la réforme des retraites et la menace du retour des manifestations des "gilets jaunes", le gouvernement n'a pas voulu prendre de risques de voir le mouvement se durcir un peu plus. Les annonces ne répondent pas aux attentes à court terme des urgentistes qui souhaitaient un meilleur salaire, l'ouverture de lits ou encore l'embauche de personnel médical. Mais l'exécutif laisse encore Agnès Buzyn gérer seule ce dossier, signe qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe lui font confiance.

