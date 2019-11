Financement : un traitement de choc pour l'hôpital public

C'est une guerre secrète qu'Agnès Buzyn viendrait de remporter : la ministre de la Santé aurait réussi à convaincre Emmanuel Macron. Des semaines de négociations, d'allers-retours entre Bercy et le président de la République. Après avoir annoncé un plan de 750 millions d'euros en septembre pour les hôpitaux, le but est d'obtenir plusieurs milliards d'euros. Un système de prime pourrait être envisagé pour le personnel. En revanche, pas question de toucher au point d'indice de la fonction publique.

"La santé est au cœur des préoccupations"

L'argument majeur d'Agnès Buzyn pour persuader Emmanuel Macron : le risque que toutes les colères se rejoignent. Celle des soignants qui manifesteront jeudi 14 novembre, mais aussi des opposants à la réforme des retraites en grève le 5 décembre. "Si cela n'est pas fait, le risque est que cela puisse dégénérer. Le président de la République et le Premier ministre ont compris que c'est un des enjeux prioritaires. Quand on interroge la population, la santé est au cœur des préoccupations", explique Jean-Louis Touraine, député LREM et professeur de médecine. Pour Emmanuel Macron, calmer la colère des hôpitaux pourrait aussi permettre de ne pas reculer sur la réforme des retraites.

