Eurozapping : grève à l'aéroport de Berlin et chez Amazon en Angleterre, un retraité arrêté pour des lettres piégées en Espagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mercredi 25 janvier.

L'aéroport de Berlin est paralysé par une grève, en Allemagne. Le syndicat VerDi, qui a lancé l'appel à la grève, exige une augmentation des salaires de 500 euros par mois pour tous les membres d'assistance et de sécurité de l'aéroport. 300 vols ont été annulés et 35 000 passagers sont concernés. Le pays est touché par une très forte inflation, avec un pic au-delà de 10%.

En Angleterre, les employés d'Amazon débrayent également. Une première dans l'histoire de l'entreprise au Royaume-Uni. Les salariés déplorent des cadences intenables et la surveillance de machines qui contrôlent leur productivité. Face aux profits de la multinationale, ils réclament l'augmentation de leurs salaires.

Un retraité suspecté d'envoyer des lettres piégées en Espagne

Un homme suspecté d'avoir envoyé des lettres piégées a été arrêté par la police, en Espagne. Ce retraité de 74 ans est soupçonné d'avoir fabriqué et envoyé des engins explosifs à l'ambassade d'Ukraine, ou encore au Premier ministre, Pedro Sanchez. L'enquête est en cours et les autorités n'excluent pas la participation d'autres personnes.