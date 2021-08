Droit de grève : les syndicats FO, CGT et SUD dénoncent des propos d'Olivier Véran

Trois syndicats se mobilisent pour répondre au ministre de la Santé. FO, CGT et SUD dénoncent, dimanche 8 août, des propos tenus par Olivier Véran s'apparentant selon eux à une "mise en cause du droit de grève" des soignants, en raison de l'obligation vaccinale qui va s'appliquer.

"Vient un temps où ces personnes n'auront plus le loisir de faire grève puisque par définition cette obligation vaccinale s'appliquera", a déclaré le ministre devant la presse lors d'une visite jeudi au centre hospitalier d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Il évoquait un appel à la grève nationale des personnels soignants et médico-sociaux lancé par SUD et la CGT la veille.

Ces propos peuvent "laisser entendre une mise en cause du droit de grève, un droit constitutionnel attaché à la liberté syndicale et à la démocratie", a déploré dans un communiqué la Confédération FO, qui "attend du gouvernement qu'ils [ces propos] soient retirés sans délai".

"Olivier Véran est hors-sol"

Pour Denis Betand, de la CGT Santé et Action sociale, "ces propos sont à l'image de Monsieur Véran, méprisants". "Ils accentuent la colère, déjà immense, ce qui va nous conforter dans la poursuite de la grève. Olivier Véran est hors-sol, il y a un écart abyssal entre ses effets d'annonce et la réalité. Il prouve qu'il ne maîtrise absolument pas la situation et que la politique de santé menée n'est pas adaptée à la réalité", a-t-il ajouté auprès de l'AFP dimanche.

"Les personnels de santé ont donné de leur vie, ils veulent avoir le choix de se vacciner; ils ont prouvé depuis 18 mois qu'ils faisaient face à la pandémie", a-t-il précisé.

Les soignants en grève étant assignés, seuls ceux qui sont en repos ou en congé peuvent manifester. "Beaucoup l'ont fait samedi partout en France, notamment à Paris, Lyon et Marseille", a assuré Jean-Marc Devauchelle, du syndicat SUD.