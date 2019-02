Adresse introuvable, courrier indisponible… Il est désormais plus compliqué de résilier un abonnement Free

Le site spécialisé Freenews a essayé de résilier un abonnement et n'a pas réussi à obtenir les informations nécessaires.

Patience, patience. Il faut désormais en avoir pour résilier un abonnement chez Free. En effet, d'après le site spécialisé Freenews, la procédure de résiliation est devenue plus compliquée. Si auparavant, il suffisait de quelques clics pour obtenir une lettre de résiliation et l'adresse postale à laquelle l'envoyer, cette dernière est désormais introuvable. Et le site "ne permet plus d’imprimer de lettre de résiliation et ne fait désormais que 'fournir des liens vers les procédures adaptées aux cas particuliers (déménagement, changement d’offre…) et quelques informations génériques sur la résiliation'", décrit La Voix du Nord.

Désormais, pour changer de fournisseur d'accès, le client est invité à "contacter [Free] au 32 44". "Nos services vous communiqueront l’adresse à laquelle il vous faudra adresser votre courrier de résiliation ainsi que votre matériel", assure le site du FAI. Freenews a donc tenté d'appeler. Après "plusieurs étapes de vérification, classiques dans le cas d’un appel à la hotline, mais qu’on pourra juger superflues pour obtenir une simple adresse postale", le service résiliation est "injoignable". "On insiste alors pour connaître l’adresse postale de résiliation. Le téléconseiller veut d’abord connaître les raisons qui nous poussent à résilier, et lorsqu’on lui indique que l’on cherche juste à connaître l’adresse postale, on se voit essuyer un refus", écrit Freenews.

"Mauvaise foi"

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle procédure est vivement critiquée par les internautes. "Niveau d'énervement +1000", commente l'un d'eux. Un autre donne la dernière adresse postale connue pour les résiliations.

Ok. Je dois résilier mon abonnement @free pour mon ancien appart. 1. Impossible de le faire en ligne 2. Assistance téléphonique injoignable, le répondeur se coupe après 15 min d'attente. Niveau d'énervement +1000 — Madimado (@Madimado75) 30 janvier 2019

Résiliation : mauvaise foi, le trublion des télécoms n'est plus celui qu'il était..., ça se complique désormais chez Free pour résilier... https://t.co/lrckIo8Md0 — karim Mameri (@karim_mameri) 29 janvier 2019

@Freebox bravo ! Pour résilier, il faut téléphoner pour avoir l'adresse ! Donc quand tu es handicapé et que tu ne peux téléphoner tu fais quoi ? Discrimination #free #handicap #discrimination — Catetjack (@catetjack) 29 janvier 2019

@free en 2019 c’est :



la vente forcée de bouquet.

l’augmentation des tarifs des offres freebox.

l’impossibilité de résilier en ligne.#MerciFree

#3244



Pour ceux qui souhaitent vraiment résilier voici l’adresse pour envoyer votre lettre type en A/R pic.twitter.com/laL5kX3ZsQ — Tó Lourenço (@To_Lourenco) 31 janvier 2019