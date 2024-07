Les escroqueries en hausse de 64% en France entre 2016 et 2023, selon le ministère de l'Intérieur

Les escroqueries sont en "augmentation rapide" de 64% en France entre 2016 et 2023, selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), qu'a pu consulter ce mercredi franceinfo. "Les escroqueries sont en progression rapide en France, passant de 250 900 victimes en 2016 à 411 700 victimes en 2023, soit une hausse moyenne de 7,3% par an", indique le SSMSI dans son étude "inédite". Selon le ministère de l'Intérieur, "le montant total du préjudice dû aux escroqueries aurait doublé entre 2016 et 2023".

L'étude précise que "ce chiffre englobe toutes les escroqueries et les fraudes aux moyens de paiement enregistrées par les services de police et de gendarmerie nationales, hors contravention". N'importe qui peut être victime d'escroquerie, des hommes comme des femmes, "et plus souvent les adultes entre 25 et 54 ans que les autres tranches d'âge, même si les personnes plus âgées sont de plus en plus concernées". Le SSMSI indique d'un autre côté que "les jeunes adultes sont les victimes les plus fréquentes d'escroqueries ou de fraudes aux moyens de paiement".

Une victime sur dix porte plainte

Le phénomène est en plus largement minoré, puisqu'une victime d'escroquerie sur dix porte plainte, rappelle le SSMSI, citant l'enquête "Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS 2022)". En parallèle, le taux d'élucidation pour ce type d'infraction est faible, comparé à d'autres infractions, le ministère pointant, dans une étude précédente, les modes opératoires de plus en plus sophistiqués des criminels qui rendent les enquêtes plus compliquées.

"On compte peu de mis en cause par rapport au nombre d'infractions enregistrées : seulement 51 100 en 2023. Ceux-ci sont souvent des hommes jeunes", indique le ministère de l'Intérieur. Concernant les mis en cause pour escroqueries ou fraudes aux moyens de paiement, ceux-ci sont "plus souvent des hommes de 15 à 34 ans".