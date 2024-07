Attention aux arnaques à la carte Vitale

Ce sont des arnaques de plus en plus fréquentes à l'approche de l'été. La caisse primaire d'assurance maladie nous alerte sur un risque d'escroquerie. Les précisions de Fanny Guinochet.

L’Assurance maladie alerte contre la hausse des arnaques. Vous avez peut-être reçu des SMS ou des mails qui vous signalent qu'il est urgent de refaire faire votre carte Vitale.

franceinfo : L'été ravive les attaques des escrocs à la carte Vitale. Comment ne pas se laisser piéger ?

Fanny Guinochet : Alors parfois, ce sont même des appels téléphoniques avec une personne qui se fait passer pour un agent de votre caisse maladie. Parce que le but de ces sollicitations, c'est de tenter de vous pirater vos données personnelles et bancaires.

Alors déjà, première chose, essayez d'identifier les messages ou intentions frauduleuses. Sachez que jamais l'Assurance maladie ne vous demandera vos identifiants ou mots de passe pour rentrer dans votre compte Ameli. Jamais non plus, elle ne vous demandera vos coordonnées bancaires ou même votre numéro de carte bancaire. Et puis pour les mails, les adresses utilisées par l'Assurance maladie finissent toujours, soit par ameli fr, soit par assurance maladie fr. Tout le reste est faux.

Mais quand un faux conseiller vous appelle, il vous demande vos coordonnées, comment ça se passe ?

Alors l'arnaque la plus courante en ce moment, c'est de vous appeler ou de vous envoyer un SMS pour vous dire que votre carte de sécurité sociale n'est plus valable, qu'elle est périmée. Et clairement, ça n'est pas possible parce que les cartes Vitale n'ont tout simplement pas de date de péremption, pas de date de validité. Et par ailleurs, l'Assurance maladie n'envoie une carte que si vous l'avez commandée au préalable, en amont.

Sachez aussi que l'Assurance maladie ne facture jamais des frais de livraison pour l'envoi d'une nouvelle carte. L'émission et l'envoi de ces nouvelles cartes sont toujours totalement gratuits. Donc si on vous invite à ordonner vous-même un virement de votre compte vers l'Assurance maladie, attention, c'est forcément un piège. Vous faites le virement – c'est ce qu'attendent les escrocs – et après, en général, vos comptes sont aspirés.

Il y a d'autres exemples ?

Alors autre argumentaire fallacieux : on vous signale que certains remboursements de frais médicaux que vous auriez effectués n'ont pas pu vous être faits, parce que vos coordonnées bancaires ne fonctionnent pas, qu'elles sont obsolètes, ou que votre compte est bloqué.

Alors c'est très alléchant, vous espérez évidemment recevoir un virement, alors que là aussi, c'est une façon d'attirer votre attention pour ensuite essayer tranquillement, parfois tout simplement, même au cours d'une conversation, de vous soutirer toutes vos données, et de vous retirer votre argent.

Soyez vigilant parce que la Caisse d'assurance maladie alerte vraiment, en ce moment, sur la recrudescence de ces escroqueries.