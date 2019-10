Fraude à la Sécu : les professionnels dans le viseur

Les fraudes à l'assurance maladie représentaient plus de 260,2 millions d'euros l'année dernière. Mais d'après une nouvelle étude, les fraudes détectées sont surtout pratiquées par les professionnels de santé : médecins, infirmiers, ambulanciers ou encore établissements de santé. Ils seraient ainsi responsables à hauteur de 77,5 % des abus à la Sécu. Soins facturés, mais non pratiqués, surfacturation de véhicules ambulatoire... les exemples sont nombreux.

"Tout le monde le sait"

Ces fraudes sont de plus en plus traquées par l'assurance maladie. "Nous analysons tout ce qui peut nous paraître atypique, qui pourrait attirer notre attention sur un dysfonctionnement. Derrière, on fait des enquêtes et des investigations", explique la docteure Catherine Bishuth, responsable des fraudes à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. Ces abus sont répandus par les ambulanciers : la surfacturation, "tout le monde le sait, tout le monde le fait", expliquait à franceinfo en 2017 un ancien ambulancier fraudeur condamné.

