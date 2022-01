Tarn : un chef d'entreprise condamné à du sursis après la chute mortelle de l'un de ses employés

Un chef d'entreprise du Tarn a été condamné à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Albi pour des manquements de sécurité après le décès de l'un de ses employés le 10 octobre 2019, rapporte France Bleu Occitanie jeudi 13 janvier. Son entreprise est condamnée à 10 000 euros d'amende dont 5 000 avec sursis.



Cet homme de 57 ans travaillait sur un chantier à Almayrac, pour enlever la toiture et la charpente d'un hangar, sans être attaché, sans porter de casque, et est tombé d'une nacelle qui n'était pas aux normes.

L'avocat du suspect demandait la relaxe

Lors du procès le 25 novembre 2021, l'avocat du chef d'entreprise, Maître Philippe Pressecq, avait demandé la relaxe de son client et estimé que "la mort de la victime [découlait] en réalité de son refus de porter le casque et le harnais alors même que ces équipements étaient à sa disposition et que les consignes [du patron] étaient bien de les porter".