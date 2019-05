La marque The North Face recadrée par Wikipedia après avoir utilisé l'encyclopédie en ligne pour un coup de pub

La marque avait placé ses produits sur des photos de paysages célèbres illustrant des articles de Wikipedia, obtenant

Wikipedia n'aime pas qu'on se joue d'elle. La plateforme collaborative a poussé un coup de gueule, mercredi 29 mai, sur Twitter. En cause : la marque The North Face qui a remplacé des images d'illustrations d'articles de la célèbre encyclopédie en ligne par des photos où figuraient ses produits et son logo. Avec ce positionnement, la marque a obtenu un meilleur référencement sur le moteur de recherche Google (lorsqu'on recherchait des lieux célèbres), sans débourser un seul centime pour acheter des espaces publicitaires, précise Le Monde.fr. Car les images d'illustration de Wikipedia sont souvent dans les premiers résultats d'une recherche.

The North Face used Wikipedia to climb to the top of Google search results https://t.co/lxr0m81wQB pic.twitter.com/3Kl2XRXftU — Ad Age (@adage) 28 mai 2019

Sac à dos The North Face, blouson The North Face, sweat The North Face... Les produits de la marque ont été photographiés dans des paysges brésiliens, écossais, mexicain... "A chaque fois que quelqu'un cherchera une nouvelle aventure, il trouvera The North Face au sommet', se vantait la campagne de communication.

Wikipedia and the @Wikimedia Foundation did not collaborate on this stunt, as The North Face falsely claimed. In fact, what they did was akin to defacing public property. 4/ — Wikipedia (@Wikipedia) 29 mai 2019

"Wikipédia et la fondation Wikimedia n’ont pas collaboré à cette publicité (...) Ce qu’ils ont fait s’apparente avant tout à profaner une propriété publique", explique Wikipedia sur Twitter. Mais l'encyclopédie a également su exploiter ces nouvelles images produites par la marque : en recadrant les photos de manière à faire disparaître le logo de The North Face.

"The biggest obstacle of the campaign was to update the photos without attracting attention of Wikipedia moderators." Volunteers quickly found and took down all 12 photos, or, amusingly, let them stay but cropped out the North Face logo. pic.twitter.com/sRKljYI4GK — Mike Dickison (@adzebill) 28 mai 2019