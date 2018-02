Disneyland Paris va s'agrandir avec des espaces consacrés aux héros de Marvel, à La Reine des neiges et à Star Wars

Le groupe américain The Walt Disney Company a annoncé, mardi 27 février, un "plan de développement sur plusieurs années de deux milliards d'euros pour Disneyland Paris", situé à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne).

Le projet "comprend une transformation du parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine des neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles", a précisé le groupe dans un communiqué.

Ce nouveau plan d'expansion a été annoncé à l'issue d'une rencontre entre son PDG, Bob Iger, et le président Emmanuel Macron. "Merci Robert Iger pour votre investissement de long terme et votre engagement très fort pour la France", a déclaré Emmanuel Macron dans un message sur Twitter en anglais. "Votre confiance montre que la France est de retour !"

