Actionnaires : des rémunérations record

C'est un record dont profitent les actionnaires du monde entier. Jamais les entreprises n'ont distribué autant de dividendes qu'au deuxième trimestre 2018 : 497,4 milliards de dollars. En un an, ce chiffre a progressé de 12,9 %. Signe que l'économie mondiale se porte bien selon une récente étude, confirmation aussi que la reprise a concerné presque toutes les régions du monde. En Europe, il y a eu des records de versement de dividendes en France, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique.

La France championne d'Europe

Championnes d'Europe, les entreprises françaises ont distribué 50,9 milliards, soit un dixième du total mondial, une progression de 23,5 % par rapport à 2017. Parmi les principaux payeurs, l'assureur Axa, le pétrolier Total et la banque BNP Paribas. Seules deux entreprises françaises parmi celles situées dans l'étude ont réduit leurs dividendes (EDF et Engie). Au niveau mondial, la palme des secteurs qui progressent le plus rapidement revient à l'industrie minière, la technologie et l'énergie.

