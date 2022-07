"Taxer les superprofits, ça ne va pas réduire notre consommation d'énergie", a déclaré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, mardi 5 juillet sur franceinfo. La France insoumise (LFI), le Parti communiste Français (PCF) ou encore le Rassemblement national (RN) proposent de taxer les bénéfices des entreprises qui tirent parti de l'inflation, comme Total Energies.

Pour elle, "le sujet c'est d'économiser des molécules d'électricité et de gaz, ou des électrons". Aussi, "on peut parler de taxation des superprofits, mais c'est une autre discussion". "Moi, aujourd'hui, j'ai une feuille de route pour lutter contre le réchauffement climatique", a-t-elle affirmé, et "pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut produire plus d'énergie décarbonnée et il faut réduire toutes les consommations d'énergie qui ne sont pas nécessaires, c'est essentiel".

Les moyens, un "enjeu important"

Pour accomplir sa mission, la question des moyens est "un évidemment un enjeu important", a-t-elle reconnu. "J'ai une conversation avec Gabriel Attal, le ministre du Budget, pas plus tard que cet après-midi [mardi]", a-t-elle indiqué. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a promis de consacrer dix milliards d'euros chaque année à la transition écologique.

"Au-delà de ces dix milliards, [l'enjeu] c'est comment on les utilise et surtout de faire la preuve que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre et que nous accélérions sur le déploiement des énergies renouvelables." Agnès Pannier-Runacher à franceinfo

"C'est tout l'enjeu du projet de loi que je souhaite porter sur l'accélération de la Transition énergétique, c'est tout l'enjeu des mesures que je vais prendre dans les prochains jours pour accélérer au niveau réglementaire les projets photovoltaïques, les projets d'éolien terrestre, les projets de biogaz", a-t-elle ajouté.