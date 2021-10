C’est un joli bourg ancien, lové le long d’une rivière : Bize-Minervois, un peu plus de 1 000 habitants, dans l’Aude. Un petit paradis, sauf que très régulièrement, le village subit de graves inondations. Le maire ne compte plus les arrêtés de catastrophe naturelle qu’il a dû prendre, ses administrés n’en peuvent plus de remettre en état leurs maisons.

Pour eux, comme pour une dizaine d’autres collectivités françaises et quelques associations, ces avaries ont un responsable : le groupe Total qu’ils ont décidé d’assigner en justice pour "inaction climatique". Ils accusent en effet le pétrolier français d’avoir contribué au réchauffement climatique et veulent le contraindre à agir.

Sur le banc des accusés, les pétroliers se disent boucs émissaires d'un problème global

Ainsi, partout dans le monde, les géants du pétrole se retrouvent sur le banc des accusés. Eux contestent et refusent d’être les boucs émissaires d’un problème qu’ils estiment bien plus global.

Des Etats-Unis aux Pays-Bas en passant par la France, "Complément d'enquête" s'est penché sur ces procès. Les pétroliers doivent-ils payer pour les inondations, sécheresses, incendies qui sévissent partout sur la planète ? Grâce à des documents exclusifs et des témoignages inédits, "Complément d’enquête" remonte le fil de leurs responsabilités.

Une enquête de Sandrine Feydel, Valérie Lucas et Michel Pignard diffusée dans "Complément d'enquête" le 21 octobre 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

Parmi nos sources

- L’article universitaire de Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta : "Early warnings and emerging accountability: Total’s responses to global warming, 1971–2021" (en anglais).

- Le Film "A Climate of Concern" ("Un climat d'inquiétude"), Shell, 1991.

- La plainte de la Pacific Coast Federation of Fishermen’s Association (PCFFA) contre plusieurs pétroliers (en anglais).

- L'étude du Dr Naomi Oreskes, historienne des sciences de Harvard (avec Geoffrey Supran).

Liste non exhaustive.