TotalEnergies : l'assemblée générale du groupe a été perturbée par des militants écologistes

Mercredi 25 mai, plus de 200 manifestants ont bloqué l'entrée de la salle Pleyel, à Paris. Ces militants d'associations environnementales ont empêché les actionnaires du groupe TotalEnergies d'accéder à l'assemblée générale. Ils dénoncent la politique climatique du pétrolier français et demandent l'arrêt des investissements dans les énergies fossiles. "On ne peut pas considérer l'industrie des énergies fossiles comme une industrie normale et acceptable", argumente Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.

Plusieurs grands actionnaires opposés à la politique environnementale

L'assemblée générale s'est tout de même tenue et le patron a indiqué que TotalEnergies ne pouvait pas, à lui seul, changer la donne. "La façon dont des avions, dont des trains, dont des camions utilisent de l'énergie, ce n'est pas nous, entreprise énergétique, qui le décidons, ce sont les constructeurs", a répondu Patrick Pouyanné, directeur général de TotalEnergies. Plusieurs grands actionnaires se sont également opposés à la politique environnementale de Total. Le Crédit Mutuel a ainsi demandé l'investissement des profits dans le renouvelable.