Suède : le pays champion de l’isolation thermique

En Suède, le fioul, le charbon et le gaz ne sont pas les bienvenus pour chauffer les maisons. Les pompes à chaleur, poêles à bois ou la chaleur souterraine extraite du sol sont préférés comme alternatives. En 30 ans, les émissions de CO2 du pays dues au chauffage des logements ont chuté de 90%. Une baisse spectaculaire grâce à des règles que chacun doit respecter dès l’élaboration des plans d’une maison, sous peine de la voir détruite. D’épaisses couches d’isolant dans le plafond, du triple vitrage pour retenir la chaleur… Les normes, plus strictes qu’en France, sont appliquées depuis les années 1970. "Même l’hiver, le chauffage n’a pas besoin d’être tout le temps allumé, on a besoin de peu d’électricité grâce à toutes ces couches d’isolant", témoigne Andres Kruger, habitant d’Ostersund, au nord-ouest du pays.

Des chauffages communs en ville

En ville, des réseaux de chaleur ont été bâtis pour chauffer des logements, alimentés par un énorme four, entretenu lui-même par 300 000 tonnes de sciure de bois par an. À Ostersund, 50 000 habitants résistent à un hiver de sept mois grâce à ce système, écologique et économique.

