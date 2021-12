Royaume-Uni : champion mondial de l’énergie éolienne en mer grâce à l’Écosse

Toujours en sifflant, le brutal vent d’Écosse maltraite les collines et fracasse les vagues. Mais il offre aussi un trésor à son pays : une électricité verte infinie, celle de l’éolien en mer. Il faut rafales là où elles sont les plus fortes et régulières. À 22 km des côtes se trouve l’une des plus grandes fermes offshores du Royaume-Uni. Pour entretenir jour et nuit les 100 éoliennes, les équipages vivent au large, sur des bateaux, et se relaient.

Des éoliennes surpuissantes

Même si son activité est en mer, le cœur de la ferme se trouve sur terre, à une heure au nord d’Aberdeen. Le suivi s’effectue en direct, pour faire tourner des éoliennes surpuissantes : 187 mètres de hauteur, ancrées à 50 mètres de profondeur, et portées par 36 km/h de vent en moyenne, soit bien plus que dans n’importe quel point du littoral français. Si l’Écosse exporte déjà l’électricité offshore vers ses voisins britanniques, elle espère un jour conquérir le marché européen.