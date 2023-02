Risque de coupure d'électricité : "on est quasiment sortis d'affaire" pour cet hiver, selon RTE, mais "le risque zéro n'existe pas"

Le risque de coupure d'électricité cet hiver en France n'est pas entièrement derrière nous mais il s'éloigne. "On est quasiment sortis d'affaire", assure samedi 18 février sur France Inter le président du directoire de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Xavier Piechaczyk reste tout de même prudent car "le risque zéro n'existe pas". Il se méfie notamment d'une éventuelle "bulle de froid" d'ici fin février, début mars.

"Mais vu d'aujourd'hui, l'essentiel des risques est derrière nous", rassure-t-il. Le président du directoire de RTE souligne notamment "l'effort de sobriété" des Français. La consommation d'électricité a baissé de 9% sur la première moitié de l'hiver. "C'est absolument considérable", insiste Xavier Piechaczyk. À cela s'ajoute un hiver "relativement doux".

La production d'électricité est toujours sous tension à cause des problèmes de corrosion sur plusieurs réacteurs nucléaires et des opérations de maintenance nécessaires pour prolonger la durée de vie des centrales. 44 réacteurs sont à ce jour en fonctionnement sur 56 en France. "Nous allons retrouver la disponibilité du nucléaire progressivement d'ici 2025", assure Xavier Piechaczyk.

Des prix encore trop élevés

"On aura plus de production d'électricité en 2023 qu'en 2022", insiste-t-il, surtout si les "Français continuent à être sobres" et si les prochains hivers restent doux. Quant au prix de l'électricité, Xavier Piechaczyk reconnaît qu'il "reste encore trop cher". "Il faut qu'on arrive à faire converger les prix de gros vers les coûts réels de production", espère-t-il, alors que les tarifs de l'électricité sont actuellement corrélés aux prix du gaz sur le marché de gros européen.